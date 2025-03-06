الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري الأميرية بحضور قيادات الطرق والكباري

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري الأميرية

 تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال صيانة وتطوير ورصف كوبري الأميرية، الذي يبلغ طوله 650 مترًا وعرضه 36 مترًا، ويتكون من أربع حارات مرورية في كل اتجاه.

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محافظ القليوبية يتابع أعمال صيانة وتطوير ورصف كوبري الأميرية

 وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال الرصف وإنشاء السور الحديدي للكوبري، وتجري حاليًا أعمال رفع كفاءة البلدورات الجانبية والأعمدة.

رافق محافظ القليوبية المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ  للاستثمار والمشروعات والمهندسة صفاء مسعد، مدير مديرية الطرق بمحافظة القاهرة والدكتور ابراهيم رمضان استاذ الطرق بجامعة بنها ورئيس فريق استشاري متابعة الاعمال من قبل جامعة بنها والمهندس ياسر عبدالعال رئيس قطاعات الطرق بالمقاولون العرب والمهندس علي عبد الصمد رئيس قطاعات التشييد بالمقاولون العرب والمهندس ايمن عبده رئيس قطاع الكباري بالمقاولون العرب والمهندس إيهاب خفاجة مدير إدارة إصلاح وصيانة الكباري بالشركة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

 

محافظ القليوبية، تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور

 وأكد محافظ القليوبية خلال جولته على أهمية هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين. وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأوضح المهندس أيمن عبده أن أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل العناصر الإنشائية للكوبري، بما في ذلك الأعمدة والكمرات والبلاطات، بالإضافة إلى أعمال الطرق والرصف واستبدال فواصل الكوبري وإعادة تأهيل الأسوار والأرصفة.

وأضاف المهندس إيهاب خفاجة أن الشركة حرصت على استخدام أحدث التقنيات والمواد في أعمال التطوير، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة.

من جانبها، أشادت المهندسة صفاء مسعد بمستوى التنفيذ وسرعة الإنجاز، وأكدت على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه المشروعات الحيوية.

يذكر أن كوبري الأميرية يربط بين محافظتي القاهرة والقليوبية، ويخدم آلاف السيارات يوميًا. وقد تم إنشاؤه عام 1983، ونظرًا لكثافة المرور والحمولات الكبيرة، فقد تدهورت حالته الفنية، مما استدعى البدء في أعمال التطوير والصيانة.

محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية

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