المشدد 15 عاما لمحام لتزويره محضر شرطة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عاما لمحام لتزويره محضر شرطة بدائرة قسم شرطة أول شبر الخيمة بمحافظة القليوبية.

احالة محامي إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة القليوبية للتزروير

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ا.ص.ح» 34 سنة - محام - مقيم / شارع ابن هشام - الساحل محافظة القاهرة، في القضية رقم ١٣١٥٢ لسنة ٢٠٢٣ قسم شرطة أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها لأنه بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٠ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وهو ليس من من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة من موظف عام حسن النية في ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية وهي محضر الشرطة للجنحة رقم ١٣١٥٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم أول شبرا الخيمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام محرر المحضر محتجًا بإيصال الأمانة المزور محل الاتهام التالي وما ورد به من بيانات مزورة مع علمه بتزويره فاثبت ذلك الموظف حسن النية فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في احالة محامي لمحكمة جنايات شبرا الخيمة

استطرد أمر الإحالة في احالة محامي لمحكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية بتهمة التزوير ان المتهم ارتكب تزويرًا في محررات أحاد الناس وهو إيصال الأمانة سند الجنحة أنفة البيان بأن اصطنعه على غرار الصحيح ونسبه زورًا للمدعو بسيوني ع بأن اثبت به استلامه مبالغ مالية على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق سابق في الغرض الذي زور من من أجله بأن مثل أمام محرر المحضر أنف البيان محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة ان المتهم ابلغ كذبا وبسوء قصد للإضرار بالمجني عليه بسيوني ع بمحضر الشرطة أنف البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

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