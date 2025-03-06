محافظ القليوبية: تشغيل 8 أسرة عناية مركزة جديدة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

وأكد عطية أنه تم الاتفاق على تشغيل 8 أسرة عناية مركزة جديدة بالمحافظة.



محافظ القليوبية يعقد اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القليوبية، مع الدكتور محمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة بحضور الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والدكتور فادي مسيحة مدير مستشفى بنها التعليمى، بهدف توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.



محافظ القليوبية: غرفة عمليات مشتركة لمتابعة توفير الحضانات والعناية المركزة



وشدد محافظ القليوبية على أهمية التعاون بين جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات الدقيقة حول الأسرة المتاحة والحضانات وأسرة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

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