سقط فجأة وسط الصفوف، وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إلى دفتر عزاء حزنًا على عادل محمد السيد موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة أثناء صلاة التراويح أمس الأربعاء داخل مسجد الحمامصة بأبو زعبل بالخانكة في خامس أيام شهر رمضان المبارك حيث سقط في الركعة الثانية مغشيا عليه وتوفا في الحال.

وفاة موظف بالخانكة القليوبية أثناء صلاة التراويح

وأوضح الأهالي أن المتوفى يعمل موظفًا بشؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة القليوبية سقط مغشيًّا عليه على وجهه أثناء صلاة التراويح فى الركعة الثانية في مسجد الحمامصة بأبو زعبل نقله الأهالي إلى المستشفى إلا أنه قد فارق الحياة وسيتم دفنه اليوم بعد صلاة الظهر.

وأوضح الأهالي أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة ويستحق أن يفوز بحسن الخاتمة.

يذكر أن الموظف المتوفى كان يعمل في شؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، قبل أن يتم نقله إلى قسم الحملة مؤخرًا قبل وفاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.