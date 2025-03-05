إعدام 1.6 طن أجبان و14 كرتونة خل مجهولة المصدر بـ هايبر في العبور

قادت صحة القليوبية حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت أحد الهايبرات غير المرخصة بمدينة العبور، بهدف ضبط الأسواق ومنع تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر.

حملة تفتيشية على محال الأغذية من صحة القليوبية

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بـالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناء علي توجيهات الدكتور أسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، حيث تم تنفيذ الحمله تحت إشراف الدكتور أحمد حسن - مدير الإدارة الصحية بالعبور.

ضبط جبن غير صالح بهايبر بالعبور القليوبية

وأسفرت الحملة بالعبور القليوبية عن إعدام ١٣٥ صفيحة جبن أبيض بإجمالي وزن١٦٢٠ كجم متغير الخواص الطبيعيه ومعبأ بداخل عبوات بها صدا + ١٤ كرتونة خل أبيض سبق وتم سحب عينه منه وتبين أنه مغشوش هذا وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعه، وتم العرض علي النيابه العامه للنظر والتصرف في القضيه، تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحيه، تحرير محضر جنحة صحيه للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحيه سارية، التوصية بغلق الهايبر لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصه وعدم استيفاؤه للشروط الصحيه المقررة.

وجاء ذلك بتنسيق الدكتور محمد علي -مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي - مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية العبور.

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