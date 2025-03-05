إصابة ربة منزل بالتسمم بعد تناولها حبة غلة بالقليوبية

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم نتيجة تناول حبة غلة فى كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة ربة منزل نتيجة تناول حبة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة ربة منزل نتيجة تناول حبة غلة بقرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر أن جيهان. س. ف 29 سنة مقيمة قرية برقطا التابعة لدائرة المركز مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول حبة غلة بمنزلها وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 875 إدارى كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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