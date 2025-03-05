الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

سقوط أمطار في القليوبية والمحافظ يوجه بالتعامل الفوري

سقوط أمطار بالقليوبية،فيتو
سقوط أمطار بالقليوبية،فيتو

شهدت محافظة القليوبية منذ قليل سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وشدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

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أمطار متوسطة بالقليوبية

وشهدت مدن القليوبية أمطار متوسطة وخفيفة حيث طلب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

شركة المياه تتابع أمطار القليوبية 

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء.

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

امطار بالقليوبية،فيتو 
أمطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
أمطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 
امطار بالقليوبية،فيتو 

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