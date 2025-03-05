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حوادث

المؤبد لسائق وسباك بتهمة الإتجار في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لسائق وسباك لاتهامهما بالإتجار في "الهيروين" المخدر بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

 

أحالت النيابة العامة بشبرا الخيمة المتهمين:- "طارق ك ا م" ٥٢ سنة - سائق ومقيم في شارع الخليج المصري - الوايلي - حدائق القبة - القاهرة، و"تامر ا إ ع" ٤٦ سنة - سباك - ومقيم في دير الناحية الوايلي - حدائق القبة - القاهرة، في الجناية رقم ١٧٤٣٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية حازا جوهرًا مخدرًا (الهيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار  غير  المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة بأنهما حازا بغير ترخيص سلاح أبيض (كتر).

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