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ثقافة وفنون

من صلاة الفجر حتى بعد منتصف الليل، خريطة التلاوات اليوم 6 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات.فيتو
التلاوات.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، الموافق 6 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر السادس من شهر رمضان من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف.

تلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني والمبتهل الشيخ محمد الجزار.


6:40 ص تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج  30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق

27: 9 ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النور 10 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة العنبكوت 15 ق

11:22 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء 15ق

12:11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة القصص  30ق

13:21 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة القمر  29ق

17:16 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة  30ق 

18:13 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 15ق 

18:47 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب   15ق

21:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة  النساء  15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد   45 ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان/ وما تيسر من سورة الحج  44ق

01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة النجم   15ق

01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

02:17 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة  غافر   30ق

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