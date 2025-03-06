من صلاة الفجر حتى بعد منتصف الليل، خريطة التلاوات اليوم 6 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، الموافق 6 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر السادس من شهر رمضان من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف.



تلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني والمبتهل الشيخ محمد الجزار.



6:40 ص تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق



27: 9 ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النور 10 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة العنبكوت 15 ق



11:22 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء 15ق



12:11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة القصص 30ق



13:21 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة القمر 29ق



17:16 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30ق



18:13 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 15ق



18:47 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



21:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 15ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 45 ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان/ وما تيسر من سورة الحج 44ق



01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة النجم 15ق



01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



02:17 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة غافر 30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.