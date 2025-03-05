خريطة التلاوات خامس أيام رمضان بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكر الشيخ محمد الليثي
تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 5 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجرات 30ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق
44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق
18: 11(ص) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الفرقان 15ق
11: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة البقرة ( بمناسبة ذكراه) 30ق
24: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 27ق
17:17 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر 30ق
18:13 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 15ق
18:38 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحشر والممتحنة 15ق
20:58( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30 ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الكهف/ الرحمن 45ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سور فاطر/ البلد/ الفاتحة / وأول سورة البقرة 44ق
( بمناسبة ذكراه)
01:34بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الصافات 15ق
01:51(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النحل 15ق
02:09(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق
02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة هود 30 ق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا