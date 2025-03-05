خريطة التلاوات خامس أيام رمضان بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكر الشيخ محمد الليثي

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 5 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجرات 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق



18: 11(ص) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الفرقان 15ق



11: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة البقرة ( بمناسبة ذكراه) 30ق



24: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 27ق



17:17 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر 30ق



18:13 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 15ق



18:38 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحشر والممتحنة 15ق



20:58( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الكهف/ الرحمن 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سور فاطر/ البلد/ الفاتحة / وأول سورة البقرة 44ق

( بمناسبة ذكراه)



01:34بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الصافات 15ق



01:51(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النحل 15ق



02:09(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة هود 30 ق





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