الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

خريطة التلاوات خامس أيام رمضان بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكر الشيخ محمد الليثي

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 5 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجرات 30ق


38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة  10ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة  تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت  15ق

18: 11(ص) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين  وما تيسر من سورة الفرقان  15ق

11: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سورة البقرة ( بمناسبة ذكراه)  30ق

24: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 27ق

17:17 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر    30ق

18:13 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد  15ق

18:38 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحشر والممتحنة  15ق

20:58( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30 ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورتى الكهف/ الرحمن   45ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سور فاطر/ البلد/ الفاتحة / وأول سورة البقرة  44ق
( بمناسبة ذكراه) 

01:34بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الصافات  15ق

01:51(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النحل  15ق

02:09(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق

02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة هود  30 ق

 

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