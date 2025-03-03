هبوط أرضي مفاجئ بالقليوبية (صور)

شهد طريق الدائري بالقرب من نزلة قليوب، بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى المكان، وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط، حفاظا على حياة المارة في الطريق.

هبوط أرضي بالطريق الدائري بالقليوبية



تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغًا بوجود هبوط أرضي بالطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة في الطريق.

وفي سياق آخر، يشهد الطريق الدائري، وطريق الزراعي القاهرة - القليوبية، بمحافظة القليوبية، حالة من السيولة المروري، فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو

هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو

هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.