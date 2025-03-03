الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بالقليوبية (صور)

هبوطا أرضيا مفاجئا
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو

شهد طريق الدائري بالقرب من نزلة قليوب، بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى المكان، وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط، حفاظا على حياة المارة في الطريق.

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هبوط أرضي بالطريق الدائري بالقليوبية 


تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغًا بوجود هبوط أرضي بالطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة في الطريق.

وفي سياق آخر، يشهد الطريق الدائري، وطريق الزراعي القاهرة - القليوبية، بمحافظة القليوبية، حالة من السيولة المروري، فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو
هبوطا أرضيا مفاجئا بالقليوبية،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية مرور القليوبية

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