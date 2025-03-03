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حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة صدمها قطار بالقليوبية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة ربة منزل بالقليوبية،فيتو

 صرحت نيابة القليوبية بدفن جثة سيدة لقيت سيدة مصرعها، اليوم الإثنين، اصطدم به قطار عند كوبرى الشعار بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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 البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزيرالداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، مصرع سيدة اثناء عبور شريط السكة الحديد بجوار كوبري الشعار بشبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بكوبري الشعار بشبرا الخيمة، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية حادث قطار أخبار مديرية أمن القليوبية اللواء عبد الفتاح القصاص وزيرالداخلية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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