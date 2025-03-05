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محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بمحافظة القليوبية

اسعاف
اسعاف

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق داخل قرية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية؛ بسبب التدفئة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

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إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص بحالات إختناق بسبب مواقد الاشتعال والتدفئة داخل منزل بكفر شكر.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة "كريم. ع. أ" 18 سنة، "محمد. ع. أ" 11 سنة، "ملك. ع. أ". 15 سنة، "هناء. ن. ف" 39 سنة ربة منزل وجميعهم مقيمين بكفر شكر نتيجة إشتعال موقد نار للتدفئة داخل غرف المنزل فحدث لهم اختناق وضيق في التنفس وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مفتى الجمهورية مديرية أمن القليوبية

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