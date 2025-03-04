ضبط 1600 لعبة نارية وشماريخ في حملة مكبرة بطوخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ القليوبية، حملة برئاسة خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة يرافقة الأجهزة المعاونة بشن حملة بدائرة الوحدة المحلية بمشتهر شملت قرى مشتهر وعزبة القاضى ودندنا واسفرت الحملة عن ضبط ١٦٠٠ قطعة من الألعاب النارية التى يستخدمها الصبية فى ازعاج وترويع المواطنين وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى متابعة كافة القرى التابعة لمركز طوخ من قبل رؤساء الوحدات المحلية للتصدى لتلك الظاهرة.

حظر الألعاب التي تمثل خطورة على المواطنيين بالقليوبية

تأتي الحملة فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بدائرة مركز طوخ تعليمات من المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ القليوبية

أهاب مركز ومدينة طوخ بحظر تلك الألعاب التى تمثل خطورة على الأطفال بصفة خاصة وعلى جميع المواطنين بصفة عامة

وتحذر فى حالة ضبط أى مخالفة من شأنها الاتجار في تلك النوعية من الألعاب سوف يتم غلق الأنشطة المخالفة فورا.

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

حملة علي صواريخ رمضان بالقليوبية،فيتو

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