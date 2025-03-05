ختام الدور الاول بالدوري المصري ضرب نار.. صراع الأهلي وبيراميدز على الصدارة.. وسيناريوهات 4 أندية تتنافس على آخر مقعدين بمجموعة التتويج

تختتم اليوم الأربعاء جميع مباريات الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري بثلاث مواجهات، حيث سيلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش ويلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا وأخيرا يواجه فريق بتروجيت نظيره غزل المحلة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهات الثلاث قوة وشراسة حيث يتحدد بنتائجها آخر مقعدين بمجموعة التتويج والهبوط وأيضا متصدر قمة البطولة المحلية بالدور الاول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءا - قناة Ontime sports 1

بتروجيت ضد غزل المحلة - 9 مساءا - غير مذاعة

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءا Ontime sports 2

صراع الأهلي وبيراميدز علي الصدارة

الأهلي وبيراميدز، وتشهد قمة الدوري صراعا شرسا بين فريقي الأهلي وبيراميدز، ويعد الأخير الأقرب للاحتفاظ بها، حيث يحتل الصدارة برصيد 39 ويليه الأهلي برصيد 36 نقطة

فرصة الأهلي في استعادة صدارة الدوري

لا يملك فريق الأهلي سوي فرصة وحيدة للاحتفاظ بصدارة الدوري الممتاز وهي تحقيق الفوز اليوم على الطلائع مع هزيمة بيراميدز من سيراميكا، وليس هذا فقط بل إنه رغم الفوز إلا أنه يجب أن يكون فارق الأهداف لصالحه مع الفريق السماوي وهي مهمة صعبة للغاية.

سيناريوهات احتفاظ بيراميدز بصدارة الدوري المصري

وهناك عدة سيناريوهات لفريق بيراميدز للاحتفاظ بقمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 نقطة بالدور الاول في صراعة مع فريق الاهلي صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة وهي:

-الفوز يظل ببيراميدز في الصدارة حيث يرفع رصيده إلى 42 نقطة بغض النظر عن نتيجة الأهلي وطلائع الجيش.

-التعادل يرفع رصيد بيراميدز إلى 40 نقطة يحتل بهم أيضا صدارة الدوري حتى في حالة فوز الأهلي على الطلائع الذي سيصبح رصيده 39 نقطة.

-في حالة هزيمة بيراميدز يتجمد رصيده عند 39 نقطة ويحتفظ بالصدارة أيضا حال هزيمة الأهلي أو تعادله مع طلائع الجيش وفي حال فوز الأحمر يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكلا الفريقين.

4 فرق تتصارع علي مقعدي مجموعة التتويج

وتحسم مباريات اليوم 4 مقاعد في مجموعتي التتويج والهبوط لبطولة الدوري المصري بنظامه الجديد هذا الموسم بواقع مقعدين لمجموعة التتويج ومثلهما لمجموعة الهبوط.

وتتصارع اربعة فرق هم حرس الحدود 22 نقطة ، زد اف سي 21 نقطة ، طلائع الجيش 21 نقطة ، بتروجيت 19 نقطة.

7 فرق تتاهل الي مجموعة التتويج

وضمنت 7 فرق التواجد في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي:

بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

على الجانب الآخر ضمنت فرق سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت التواجد ضمن مجموعة الهبوط.

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

فرص طلائع الجيش للتواجد بمجموعة التتويج بالدوري المصري قبل مباراة الأهلي

الدوري المصري، يمتلك فريق طلائع الجيش فرصتان للتواجد في مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي فيما تعد سيناريو الخسارة بمثابة الإعلان رسميا عن تواجده بمجموعة الهبوط.

ويمتلك طلائع الجيش حظوظ صعبة للتواجد في مجموعة التتويج، حيث إن تحقيق الفوز على الأهلي سيضمن له التواجد رسميا في مجموعة المنافسة على اللقب وهو ما يعد صعبا خاصة أن الأهلي ينافس بيراميدز علي لقب الدوري وقمة المسابقة فضلا عن عدم تلقي الأحمر أي خسارة بالبطولة حتي الآن.

أما السيناريو الثاني هو تعادل طلائع الجيش مع الأهلي والدخول في حسبة برما بعد التساوي حرس الحدود 22 نقطة وبتروجيت حال فوزه علي غزل المحلة أمام حال تعادل طلائع الجيش مع الأهلي أو تعادل وخسارة بتروجيت أمام غزل المحلة يضمن الجيش التواجد بمجموعة التتويج دون الدخول في لغة الحسابات المعقدة وفارق الأهداف حال تساوي الفرق الثلاثة لتحديد آخر مقعدين بمجموعة التتويج.

زد ينتظر هدايا الأهلي وغزل المحلة

وينتظر زد ما ستفسر عنه مباريات اليوم الأربعاء في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لتحديد مصيره بشأن التواجد في مجموعة التتويج أو مجموعة الهبوط .

وينتظر زد تعثر طلائع الجيش أمام الأهلي بالخسارة وتعثر بتروجيت أمام غزل المحلة سواء بالتعادل أو الخسارة لضمان التواجد في مجموعة التتويج بالدوري هذا الموسم.

ويتواجد زد اف سي 21 نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن طلائع الجيش، فيما يتواجد بتروجيت 19 نقطة بالمركز الثاني عشر قبل مباريات اليوم في ختام المرحلة الأولي للدوري المصري.

فرص حرس الحدود وبتروجيت

في حال خسارة طلائع الجيش وبتروجيت أمام الأهلي والمحلة يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا حيث يتأهل الثنائي حرس الحدود وزد إلى المجموعة المنافسة على الدوري.

أما في حال فوز بتروجيت علي غزل المحلة سيتساوى مع حرس الحدود برصيد 22 نقطة لكن وقتها سيتأهل الفريقان ويودع زد المجموعة ليشارك في المجموعة التي ستصارع من أجل البقاء.

واي تساوي في النقاط بين حرس الحدود وبتروجيت ستصب في صالح بتروجيت لأن فارق الأهداف سيكون في صالحه وقتها.

أرقام استثنائية لـ بيراميدز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى

الدوري المصري، سيطر بيراميدز علي عدد من الأرقام الاستثنائية في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي من المسابقة.

ويعد فريق بيراميدز هو أكثر فرق الدوري المصري حصدا للنقاط بعدد 39 نقطة، ويعد الأكثر فوزا بعدد 12 مباراة من 16 مباراة، وكذلك يملك أقوي خط هجوم بعدد 30 هدفا بفارق هدفين عن الأهلي وثلاث أهداف عن الزمالك.

كما يعد بيراميدز ثاني أقل فرق الدوري المصري تحقيقا للتعادل بواقع 3 مباريات فقط، فضلا علي مشاركته الأهلي والمصري في أقوي خط دفاع بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط بالتساوي مع الأحمر والفريق البورسعيدي.

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