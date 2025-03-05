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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يشهد اليوم الختامي للجولة ال17 والأخيرة بالدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة قوية اليوم الأربعاء بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا  .

موعد مباراه بيراميدز وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سيراميكا في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧من بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

مباراة بيراميدز وسيراميكا 

يسعي فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة قمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 لكن مهمته أن تكون سهلة أمام سيراميكا الطامح في الفوز والذي يحتل سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب عدد كبير من النجوم ابرزهم رمضان صبحي ووليد الكرتي 

 

ويفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:

رمضان صبحي.. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

محمود مرعي.. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة. 

وليد الكرتي.. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

أحمد سامي.. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة.

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