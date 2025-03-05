آخر تعليمات كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش الليلة

عقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة طلائع الجيش اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد كولر للاعبين على أهمية المباراة في ظل رغبة فريق طلائع الجيش القوية في الفوز للصعود للمركز التاسع والمنافسة ضمن ال9 فرق على لقب الدوري.

كما يسعى كولر إلى تجنب الأخطاء خاصة مع ضياع العديد من الفرص السهلة لمهاجمي الفريق.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لطلائع الجيش الذى يحتل المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة متساويا مع فريق زد.

وخاض طلائع الجيش 16 مباراة وتمكن من تحقيق الفوز فى 5 وتعادل 6مرات وخسر 5 مواجهات.

ويسعى الطلائع لتقديم مباراة قوية من أجل تحقيق الهدف من اللقاء، حيث يحافظ له الفوز على تواجده ضمن التسعة الكبار للمنافسة على اللقب، ويجنبه الانتقال إلى مجموعة المنافسة على البقاء بالدورى.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

كما يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من بوابة الطلائع بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي.

بينما يسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام البنك بعد التعادل بنتيجة 2ـ2.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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