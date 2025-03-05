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رياضة

استبعاد رمضان صبحي ووليد الكرتي، قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويحل سيراميكا ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب عدد كبير من النجوم أبرزهم رمضان صبحي ووليد الكرتي.

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