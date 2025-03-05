أشرف بن شرقي على رأس قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس ـ رامي ربيعة - محمد هاني ـ مصطفى العش - أشرف داري - عمر كمال - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور ـ كوكا - مروان عطية - أحمد رضا ـ عمرو السولية - كريم وليد - محمد عبدالله ـ حسين الشحات.

الهجوم: أشرف بنشرقي ـ جراديشار - وسام أبو علي.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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