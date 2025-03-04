الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع زد 2/2 في الدوري

تعادل فريق زد إف سي مع نظيره الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق الإسماعيلي كل من محمد خاطري ومروان حمدي في الدقائق 34 و39.

وسجل هدفي زد كل من اللاعب مصطفى سعد ميسي وعلي جمال في الدقيقة 28 و76.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري

وبتلك النتيجة يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 21 نقطة،بينما يكون الإسماعيلي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة.

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