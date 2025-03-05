في صراعه مع الأهلي، سيناريوهات احتفاظ بيراميدز بصدارة الدوري المصري

الاهلي وبيراميدز، يشهد اليوم الأربعاء ثلاث مباريات هامة بختام الجولة ال17 والأخيرة بالدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي تحدد متصدر البطولة المحلية وأيضا المقاعد المتبقية بمجموعتي التتويج والهبوط.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش في حين يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا ويلتقي بتروجيت ونظيره زل المحلة.

سيناريوهات احتفاظ بيراميدز بصدارة الدوري المصري

وهناك عدة سيناريوهات لفريق بيراميدز للاحتفاظ بقمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 نقطة بالدور الأول في صراعة مع فريق الاهلي صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة وهي:

-الفوز يظل ببيراميدز في الصدارة حيث يرفع رصيد الي 42 نقطة بغض النظر عن نتيجة الاهلي وطلائع الجيش

-التعادل يرفع رصيد بيراميدز إلى 40 نقطة يحتل بهم أيضا صدارة الدوري حتى في حالة فوز الأهلي على الطلائع الذي سيصبح رصيده 39 نقطة.

-في حالة هزيمة بيراميدز يتجمد رصيده عند 39 نقطة ويحتفظ بالصدارة أيضا حال هزيمة الأهلي أو تعادله مع طلائع الجيش وفي حال فوز الأحمر يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكلا الفريقين

أرقام استثنائية لـ بيراميدز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى

الدوري المصري، سيطر بيراميدز علي عدد من الأرقام الاستثنائية في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي من المسابقة.

ويعد فريق بيراميدز هو أكثر فرق الدوري المصري حصدا للنقاط بعدد 39 نقطة، ويعد الأكثر فوزا بعدد 12 مباراة من 16 مباراة، وكذلك يملك أقوي خط هجوم بعدد 30 هدفا بفارق هدفين عن الأهلي وثلاث أهداف عن الزمالك.

كما يعد بيراميدز ثاني أقل فرق الدوري المصري تحقيقا للتعادل بواقع 3 مباريات فقط، فضلا علي مشاركته الأهلي والمصري في أقوي خط دفاع بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط بالتساوي مع الأحمر والفريق البورسعيدي.

موعد مباراه بيراميدز وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سيراميكا في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧من بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

يسعي فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة قمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 لكن مهمته أن تكون سهلة أمام سيراميكا الطامح في الفوز والذي يحتل سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب عدد كبير من النجوم ابرزهم رمضان صبحي ووليد الكرتي

ويفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:



رمضان صبحي.. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.



محمود مرعي.. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة.



وليد الكرتي.. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

أحمد سامي.. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولي

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- زد اف سي 21 نقطة

10- طلائع الجيش 21 نقطة

11- سموحة 20 نقطة

12- بتروجيت 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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