يتلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

كما يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من بوابة الطلائع بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي.

بينما يسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام البنك بعد التعادل بنتيجة 2ـ2.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.