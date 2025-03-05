الفلبين تعلن العثور على حطام طائرة مقاتلة فقدت أثناء مشاركتها فى مهمة ليلية

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية اليوم الأربعاء، العثور على حطام طائرة مقاتلة من طراز "إف إيه-50" كانت قد فقدت أثناء قيامها بمهمة ليلية بالقرب من مدينة سيبو بوسط البلاد.

التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث

وأوضحت القوات المسلحة - في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا العثور على جثماني طاقم الطائرة بالقرب من الحطام، وجار التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة.

فقد الاتصال بالمقاتلات الأخرى

وكانت الطائرة المنكوبة قد فقدت الاتصال بالمقاتلات الأخرى المشاركة في المهمة قبل دقائق من وصولها إلى منطقة الهدف، حيث كانوا يشاركون في عملية دعم للقوات البرية التي تقاتل المتمردين في إقليم مينداناو.

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