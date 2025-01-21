أودى حادث مروع في قاعدة تشينج تشوان كانج الجوية في تايوان، الثلاثاء، بحياة ضابطة بالقوات الجوية.

حادث مروع في قاعدة تشينج تشوان كانج الجوية

فقدت الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية حياتها بشكل مأساوي بعد أن ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على المدرج، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، وقع الحادث النادر، عندما كانت الرقيب "هو" تضع دعامات العجلات لتأمين مقاتلة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

وأثناء هذا الإجراء، جذب محرك الطائرة النفاثة الضابطة إلى داخله في حدث مفجع جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له (يبدو أن المحرك كان لا يزال يعمل).

وتحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في وقت لاحق.

وتسبب الحادث في حالة من الصدمة بين ذوي الضحية وأصدقائها. كما أثارت الواقعة موجة من الأسئلة حول كيفية حدوثها.

ويؤكد خبراء سلامة الطيران أن الحوادث من هذا النوع نادرة للغاية، مع وجود بروتوكولات صارمة لمنعها.

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