الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 978 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 978 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.8 مليون قطعة في الفيوم

الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب في الوراق

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية  رفع  43  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير  469 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب في الوراق

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.8 مليون قطعة في الفيوم

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

بمناسبة شهر رمضان، الداخلية تواصل مبادرة مأمورى مراكز وأقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية (صور)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "سرية بني جذيمة ومعركة حنين"

أحد علماء الأزهر يرد على تصريحات تغيير مواعيد الحج

المزيد
الجريدة الرسمية