الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.8 مليون قطعة في الفيوم

ضبط عامل بالفيوم
ضبط عامل بالفيوم لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عامل بالفيوم لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الاتجار.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات شبكات المحمول ببني سويف

ضبط 7 آلاف صاروخ ألعاب نارية بأسواق طنطا بالغربية (صور)


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة وأمكن ضبطه وبحوزته 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  مجموعة من أدوات وخامات التصنيع.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم الالعاب النارية التصنيع النيابة العامة تصنيع الألعاب النارية و مركز شرطة أبشواى مديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الالعاب النارية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

بمناسبة شهر رمضان، الداخلية تواصل مبادرة مأمورى مراكز وأقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة أعياد المرأة

تحرير 978 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

سقوط دجال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك أعمال السحر بالإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف منهم البلطي وانخفاض كبير في صنفين

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

منوعات

المزيد

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، أمثلة لزهد الرسول "2 – 2"

حدث في 5 رمضان عام 113 هجريًّا، مولد "صقر قريش" مؤسس الدولة الأموية في الأندلس

تفسير حلم المسحراتي في المنام وعلاقته بقدوم الخير والأحداث السعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية