الأربعاء 05 مارس 2025
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وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد المدارس لمتابعة الانضباط المدرسي والتقييمات الأسبوعية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم يتفقد مدارس أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ على أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والوقوف على تحقيق الإستقرار والانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية في هذا الشأن وتفعيل مجموعات التقوية ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها. 

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعة المدارس بالمراكز والقرى للإطمئنان على سير العملية التعليمية ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب تزامنًا مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

 

جولة تفقدية لوكيل الوزارة التعليم على عدد من المدارس بأسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد نسقت لجولة تفقدية لوكيل الوزارة على عدد من المدارس التابعة لإدارات أسيوط والغنايم وأبوتيج التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025 والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية. 

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدرسة الزاوية الإعدادية بنين، والغنايم الثانوية الصناعية، والحرية الابتدائية المشتركة بالغنايم، وفاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالغنايم، والغنايم الثانوية بنين بالإضافة إلى مدرسة الزراعة الثانوية بالزرابي بأبوتيج وتابع سير العملية التعليمية ببعض الفصول الدراسية وتابع حضور الطلاب وانتظامهم وحضور وانتظام العاملين بتلك المدارس وتابع الإلتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي والانضباط المدرسي وفقًا لتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. 

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كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع العاملين والطلاب ببداية الفصل الدراسي الثاني مشيرًا إلى استمرار المتابعة لانتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل ومتابعة تقييم الطلاب لرفع ادائهم ومستواهم الدراسي بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدارس وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء الفسحة حفاظًا على سلامة الطلاب ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات الوزارية الصادرة

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