تعليم أسيوط يتابع فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية 

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تنمية المهارات وتطوير الأداء لكافة أركان العملية التعليمية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة على العمل.

ولفت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والعمل بالمدارس لتقديم خدمات أفضل للطلاب وأسرهم مثمنًا الجهود التي بذلت في تخفيف كثافة الطلاب بالفصول الدراسية مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الأداء وتطوير المنظومة التعلمية في المحافظة وهو ما سينعكس إيجابيًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الإبتدائية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد تابع فاعليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الإبتدائية المنعقد بمدرج مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحضور صلاح الدين عبد النعيم مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يطمح أن تكون محافظة أسيوط من المحافظات الرائدة في البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة وإستغلال الفرصة للارتقاء بمستوى الأداء الفعلي في اطار خطة محددة للعمل والتغلب على أية معوقات.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف متابعة الموجهين الفعلية داخل الفصول والإلتزام بالخريطة الزمنية للمناهج وتنفيذ القرارات الوزارية بشأن الأداءات الصفية والمهام المنزلية والتقييمات الأسبوعية من خلال كشكول الطالب فضلًا عن متابعة نواتج التعلم وانعكاس ذلك على مستوى التلاميذ بالإضافة إلى متابعة أداء المعلم داخل الصف حيث أن المعلم هو العمود الأساسي لقيام العملية التعليمية لأن الذي يرفع قيمة المعلم هو أداء عمله بإخلاص.

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