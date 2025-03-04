وحدة السكان بأسيوط تنظم ندوة "مستقبل شبابنا يهمنا" ضمن مبادرة بداية



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخصائص السكانية بالمراكز والقرى بتنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة العادات السيئة ويساهم في تحقيق الإستراتيجية القومية للسكان.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة لدى المواطنين بكافة فئاتهم بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ندوة “مستقبل شبابنا يهمنا”

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط برئاسة الدكتورة نسرين عبد الرحمن مدير الوحدة قامت بتنفيذ ندوة بعنوان "مستقبل شبابنا يهمنا" والصحة الإنجابية ورأي الدين وذلك ضمن مبادرات بداية جديدة لبناء الإنسان.

حيث تناولت ندوة وحدة السكان بأسيوط مناقشة وتوعية الرجال والشباب بالقضايا المجتمعية والأمور الحياتية كالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والإدمان والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال بمشاركة حوالي 67 من المواطنين (سيدات ورجال وشباب).

وأكد محافظ أسيوط أهمية عقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة على الحاضرين وتساعد في نشر الوعي لديهم ولدي أسرهم وذويهم بنسبة كبيرة، يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء، وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور الدكتورة عبير صلاح نائب رئيس المركز، وجميلة يوسف مدير وحدة السكان وحقوق الطفل بديروط وسمير محمد معوض مسئول وحدة السكان بقرية ديروط الشريف بالتعاون مع ميرفت إبراهيم مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بديروط والشيخ محمد عبد الهادي محمد إمام أحد المساجد بوزارة الأوقاف ووحيد محمد جمعة مشيرًا إلى أهمية هذه الندوات في تحقيق التكامل وبث روح التعاون والمشاركة الإيجابية وتعزيز القيم المجتمعية.

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