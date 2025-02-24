"تعليم أسيوط" تتابع ورش عمل تحسين القرائية لمديري مدارس الإعدادية (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة أطراف العملية التعليمية لتحسين مستوى الطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة وتطوير الأداء والعمل بالمدارس لتقديم خدمات أفضل للطلاب وأسرهم وتأهيل جيل قادر على استكمال عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الأداء وتطوير المنظومة التعليمية في المحافظة وهو ما سينعكس إيجابيًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأداء الواجبات المدرسية

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والوقوف على تحقيق الاستقرار والانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية في هذا الشأن وتفعيل مجموعات التقوية ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد تابع ورشة عمل تحسين القرائية لمديري مدارس المرحلة الإعدادية بإدارة أسيوط التعليمية والتي عقدت بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة وذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بحضور طارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وماجدة عبد الحفيظ مدير التعليم الإعدادي بالإدارة وروماني هلال رئيس قسم التعليم الإعدادي وانجي ثروت مديرة مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الدور الذي يقوم به مدير المدرسة والذي لا يقتصر على متابعة النواحي الإدارية فقط ولكن يجب عليه القيام بدوره الأساسي في متابعة أداء المعلم داخل الصف وتقدير المهارات وتقديم الدعم اللازم لحل المشكلات مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد مع تضافر جهود كافة الأطراف من المعلم والموجه ومدير المدرسة والمتابعة المستمرة مع ولي الأمر لرفع المستوى الحقيقي للطلاب خاصة طلاب الشهادة الإعدادية لافتًا إلى تفعيل مجموعات التقوية طبقًا للقرار الوزاري 149 لسنة 2024 المنظم لمجموعات التقوية وتوفير مجموعات مجانية للطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة.

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