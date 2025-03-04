جامعة أسيوط تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب كلية الهندسة لتعزيز دور الشباب (صور)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على إيمان إدارة الجامعة العميق بأهمية دور الأنشطة الطلابية في مختلف مجالاتها في حياة الطالب الجامعي، وفي مقدمتها الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات. وأوضح أن الجامعة تحرص على دعم هذه الأنشطة ورعايتها لدورها الفعّال في إيصال صوت الطلاب إلى إدارة الجامعة، وتعليمهم مهارات العمل المجتمعي بإيجابية وفعالية، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم بالمسؤولية، وتنمية قيم الديمقراطية والعمل الجماعي لديهم.

وفي هذا الإطار، نظمت كلية الهندسة بجامعة أسيوط حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعي 2024/2025، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة.

كما حضر الاحتفال كل من الدكتور محمد صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذ محمد سيد، مسؤول اتصال أسرة "طلاب من أجل مصر"، والأستاذ محمد شراقة، مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، والأستاذ محمد علي، مدير العلاقات العامة بالكلية، والطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، والطالب صلاح نديم، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأعضاء اتحاد طلابها، وحشد من الطلاب.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط عن اعتزازه الكبير بكلية الهندسة، التي وصفها بأنها إحدى قلاع العلم بالجامعة، مقدمًا شكره لجميع القائمين عليها والعاملين فيها على جهودهم المخلصة التي تعكس روح العمل الجماعي والاحترام المتبادل بين أفرادها، مما يسهم في إنجاح المنظومة التعليمية والأنشطة الطلابية على حدٍ سواء.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد صلاح بحرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للكلية في مختلف المجالات، متوجهًا بالشكر إلى جميع القائمين على الأنشطة الطلابية، ولا سيما اتحاد الطلاب، لما يقدمه من خدمات متميزة للطلاب. كما أثنى على حسن تنظيم الحفل، الذي نال إعجاب الحضور.

وشهد الحفل تنصيب أعضاء اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وجاءت تشكيلته كالتالي: حسن فتحي إسماعيل – رئيس الاتحاد، مصطفى همام حسن – نائب رئيس الاتحاد، وليد خالد مصطفى – أمين مساعد لجنة الأسر، ومحمد أحمد عبد الحميد – أمين لجنة الأسر، وحسين محمد النشار – أمين مساعد اللجنة الاجتماعية، وأحمد الطيب – أمين اللجنة الاجتماعية، ومينا حبيب – أمين مساعد اللجنة الثقافية، ومصطفى حسام – أمين اللجنة الثقافية، ومحمد عبد المنعم – أمين مساعد اللجنة الرياضية، وطارق شوشة – أمين اللجنة الرياضية، وجوزيف عزت – أمين مساعد لجنة الجوالة، وحسام محمد – أمين لجنة الجوالة، وسيلفيا بشار – أمين مساعد اللجنة العلمية، وأحمد جمال أبو غريب – أمين اللجنة العلمية، وفاطمة إبراهيم – أمين مساعد اللجنة الفنية، ودينا محمود – أمين اللجنة الفنية.

واختُتم الحفل بتكريم أعضاء اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء اتحاد الكلية، حيث تم تسليمهم دروع التكريم تقديرًا لجهودهم في خدمة الطلاب والأنشطة الجامعية.

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