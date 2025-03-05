الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

بدء تشغيل 16 مخبز بلدي جديد بمختلف مراكز أسيوط غدًا

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء تشغيل 16 مخبزا بلديًا جديدًا في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي من الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

تشغيل 16 مخبز جديد ب6 مراكز بأسيوط 

وأوضح محافظ أسيوط أن المخابز الجديدة سيتم تشغيلها تباعًا بدءًا من غدا الخميس 6 مارس 2025 في مراكز (منفلوط - أسيوط - القوصية - ديروط - الفتح - أبوتيج) وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم وتحسين الخدمة المقدمة في هذه المراكز.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حصة كل مخبز ستكون 10 أجولة دقيق بلدي بوزن 50 كيلو للجوال، ما يعادل إنتاج 7250 رغيف خبز يوميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة الخبز بالمحافظة وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بشكل أسهل وأسرع.

وأضاف محافظ أسيوط أن فتح هذه المخابز يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في مجال الخبز، وتوفير احتياجات المواطنين في كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة الخبز وتخفيف الأعباء عن المواطنين مقدمًا الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على استجابته لطلب المحافظة سعيًا نحو استقرار الحالة التموينية بالمراكز.

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وأكد المحافظ أن هذه المخابز الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل إضافية، كما أنها تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الخدمات لافتًا إلى أنه سيتم متابعة سير العمل في المخابز من قبل الأجهزة المعنية لضمان توفير الخدمة بشكل سليم وبدون أي مشكلات.

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