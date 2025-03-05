الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسماء كبيرة ومؤثرة، غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن بطولة الدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش كل من: عمر الساعي ـ خالد عبد الفتاح ـ يحيى عطية الله ـ  ياسر إبراهيم ـ أفشةـ طاهر محمد رطاهرـ علي معلول ـ كريم فؤاد ـ سمير محمد ـ مصطفى مخلوف ـ حمزة عبد الكريم.

 

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس ـ رامي ربيعة - محمد هاني ـ مصطفى العش - أشرف داري - عمر كمال - أكرم توفيق. 

خط الوسط: إمام عاشور ـ كوكا - مروان عطية - أحمد رضا ـ عمرو السولية - كريم وليد - محمد عبدالله ـ حسين الشحات. 
الهجوم: أشرف بنشرقي ـ جراديشار - وسام أبو علي.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي طلائع الجيش عمر الساعي الدوري الممتاز مارسيل كولر

مواد متعلقة

أشرف بن شرقي على رأس قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

كرة اليد، الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد

حالة الطقس اليوم الأربعاء، تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

شبانة يكشف تفاصيل جديدة لظهور أبو تريكة في إعلان إستاد الأهلي

مع استمرار تصدرها تريندات دراما رمضان 2025، أفضل أدوار مي القاضي بالسينما والتليفزيون

بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

محمد عبد الجليل يثير الجدل: الأهلي يفرغ الزمالك من نجومه مثلما فعل مع الإسماعيلي

ضوابط إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

حريق ضخم في ريف اللاذقية بسوريا وجهود مكثفة للسيطرة عليه (صور)

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية