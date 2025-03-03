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رياضة

محمد شوقي يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لمصابي الأهلي

محمد شوقي
محمد شوقي

 تحدث محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستجدات الحالة الطبية للاعبين المصابين في الفريق، الذين يقومون بتنفيذ برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وقال  شوقي إن محمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله يخوضون المرحلة الأخيرة في التأهيل.

 وأشار شوقي إلى أن أفشة الأقرب للعودة من الثلاثي، فيما شارك ياسر إبراهيم في جزء من المران الجماعي الذي أُقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بعد الاطمئنان طبيًّا على حالته وانتهائه من البرنامج الخاص به.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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