الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك اتجاه قوي للموافقة على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحصول على إجازة خاصة للسفر إلى بلاده خلال فترة الاجندة الدولية القادمة، مؤكدا أن كولر طلب السفر والحصول على راحة.

قال مصدر داخل الأهلي: إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق أصبح جاهزا طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش، على أن يبقي قرار ضمه من عدمه لقائمة المباراة فنيا ووفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والذي يلعب حاليا في صفوف الخليج السعودي ينتظر قرار النادي الأهلي بعودته من جديد في الصيف القادم من أجل قيادة هجوم الفريق، مشددا على أن اللاعب يضع قرار العودة إلى القلعة الحمراء في مقدمة أولوياته.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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