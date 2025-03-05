الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع ضحايا في اكتوبر،فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم  وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل جثامين الضحايا للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد فيه بوقوع حادث مروري وسقوط ضحايا ومصابين.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي.

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وفي واقعة أخرى تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى مما أسفر إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حدائق اكتوبر قسم حدائق اكتوبر النيابة العامة

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