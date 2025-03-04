الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

إخلاء شقة آيلة للسقوط بالعمرانية

انهيار بلكونة شقة
انهيار بلكونة شقة ووقوع مصاب في العمرانية،فيتو

 أخلت الأجهزة الأمنية شقة بالدور الخامس بأحد العقارات  آيلة للسقوط  بدائرة قسم شرطة العمرانية من قاطنيها وانتداب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم.
 

بعدما أصيب شخص سقط عليه جزء من بلكونة منزل بالطابق الثاني لمنزل مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بشارع مجمع المدارس.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مسؤولي الحي، وتبين سقوط جزء من بلكونة بالطابق الثاني لمنزل مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة العمرانية مستشفي ام المصريين

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