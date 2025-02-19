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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الزارعية والرئيسية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الزراعية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور  خلال 24 ساعة، استهدفت الطرق الزراعية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1107 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و40 دراجة نارية مخالفة، و82 مخالفة موقف عشوائى، و108 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور الطرق الزراعية القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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