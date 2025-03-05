أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

موجة جدل واسعة أثارتها أغنية "انتحر عادي" للمغني الجزائري حبيب هيمون، بعد أن حققت مشاهدات مليونية على موقع "يوتيوب" خلال شهر من طرحها، وسط انتقادات حادة لمضمونها الذي اعتبره البعض مخالفًا للقيم الأخلاقية والمجتمعية.

أغنية انتحر عادي تتسبب فى سجن المطرب حبيب هيمون

ونتيجة هذا الجدل، أصدرت السلطات الجزائرية، يوم الاثنين، حكمًا ابتدائيًا بسجن المغني حبيب هيمون أربع سنوات، ما أدى إلى انقسام في آراء الجمهور بين مؤيد يرى القرار ردعًا لمحتوى غير لائق قد يؤثر سلبًا على الشباب، ومعارض يعتبره تقييدًا لحرية الإبداع الفني.

بدأ الجدل حول أغنية "انتحر عادي" منذ الأسابيع الأولى لطرحها، فقد أثارت كلماتها استياء العديد من المتابعين، لا سيما بعد أن اتهمت بالترويج للانتحار، وتعاطي المخدرات، والدعارة، وهي مواضيع حساسة تسببت بانتقادات حادة من وسائل إعلام جزائرية.

ومع تزايد الضغط الشعبي والإعلامي، جاء حكم القضاء الجزائري ليضع حدًا لهذا السجال المستمر.

المطرب الجزائري حبيب هيمون اعتاد أثارة الجدل

من جهتها أكدت بعض الأصوات الإعلامية في الجزائر ضرورة تدخل السلطات لمراقبة المحتوى الغنائي الذي قد يحمل رسائل سلبية للمجتمع، مشددة على أهمية وضع قوانين وضوابط تحكم الإنتاج الفني وتمنع نشر مواد قد تؤثر في القيم العامة.

يشار أن المطرب حبيب هيمون ليس جديدًا على إثارة الجدل، فقد سبق أن قدم أغنيات ذات طابع جريء، من بينها "أنا وحدي عصابة"، التي تضمنت إشارات إلى العنف وحمل السلاح، مما أثار انتقادات مشابهة في وقت سابق.

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