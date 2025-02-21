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خارج الحدود

ما بين الانتحار والقتل، القصة الكاملة لمصرع الشابة المصرية آية عادل بالأردن

الشابة المصرية أية
الشابة المصرية أية عادل

تصدر حادث مصرع الشابة المصرية آية عادل بالأردن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بضرورة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

مصرع الشابة المصرية أية عادل بالأردن 

ولقيت  الشابة المصرية آية عادل مصرعها اليوم الجمعة،  إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمّان، حيث كانت تعيش مع زوجها المصري كريم خالد.

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 في البداية، أُعلن أن الحادثة كانت انتحارًا، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الأولي الذي أشار إلى أن الوفاة نتجت عن السقوط. 

ونشر الزوج منشورًا على حسابه في "فيسبوك" ناعيًا زوجته، واصفًا إياها بـ"زوجته وأم أولاده" التي فقدت حياتها في "حادث أليم".

تقارير الطب الشرعي عن الحادثة 

مع ذلك، أثارت تفاصيل الحادثة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مطالبات عائلة آية بإعادة التحقيق مع الزوج.

و أشارت العائلة إلى وجود إصابات سابقة على جسدها، مما يوحي بتعرضها للتعذيب والاعتداء قبل وفاتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي اللاحق  عن جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة مع نزيف شديد، وآثار ضرب عنيف على الفخذ الأيسر والساق باستخدام أداة حادة، يُعتقد أنها عصا حديدية. هذه الإصابات أثارت الشكوك حول فرضية الانتحار.

ودعمت شهادات الجيران  مزاعم العائلة، حيث أكدوا سماعهم لوقائع اعتداء سابقة تعرضت لها آية على يد زوجها. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن للزوج سجلًا سابقًا من العنف ضد النساء، حيث كان متزوجًا من إمرأتين  أجنبيتين (روسية وبوسنية)، واللتين هربتا بسبب سلوكه العنيف. 

كما أشارت تقارير إلى أن آية كانت تحاول الابتعاد عن بيت الزوجية مؤخرًا، إذ بحثت عن فرصة عمل، واستأجرت منزلًا جديدًا، وانخرطت في أنشطة فنية، مما يتعارض مع ادعاء الزوج بأنها كانت تخطط للانتحار.

في ضوء هذه المعطيات، احتجزت السلطات الزوج على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالعنف الأسري. وتطالب عائلة آية ومناصرو حقوق المرأة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القضية، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.

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