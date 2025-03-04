الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

ربنا نجانا من الموت، مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يتعرض لحادث سير

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

تعرض مصطفي فتحي، لاعب نادي بيراميدزومنتخب مصر لحادث بسيارته، أدى إلى تهميش الجانب الأيمن من سيارته. 

وكشف مصطفى فتحي، عن تعرضه للحادث عبر ستوري على صفحته الشخصية على انستجرام يحمل عددا من الصور ترصد تهمش السيارة وكتب عليها: “الحمد لله ربنا نجانا من الموت”.

 

أرقام استثنائية لـ بيراميدز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى 

 

سيطر بيراميدز على عدد من الأرقام الاستثنائية في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي من المسابقة.

ويعد فريق بيراميدز هو أكثر فرق الدوري المصري حصدا للنقاط بعدد 39 نقطة، ويعد  الأكثر فوزا بعدد 12 مباراة من 16 مباراة، وكذلك يملك  أقوي خط هجوم  بعدد 30 هدفا بفارق هدفين عن الأهلي وثلاث أهداف عن الزمالك.

 

كما يعد بيراميدز ثاني أقل فرق الدوري المصري تحقيقا للتعادل بواقع 3 مباريات فقط، فضلا علي مشاركته الأهلي والمصري  في أقوي خط دفاع بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط بالتساوي مع الأحمر والفريق البورسعيدي.

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