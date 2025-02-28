السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رباعي بيراميدز يحجزون أماكنهم ضمن قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس

رمضان صبحي لاعب بيراميدز،
رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فيتو

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على استدعاء رباعي الفريق الأول بنادي بيراميدز، للإنضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، إستعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

رباعي بيراميدز في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن ومعاونوه استقروا على ضم الرباعي محمد حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل

فيما لم يحسم الجهاز الفني للفراعنة موقف حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي، من التواجد في معسكر مارس من عدمه، حيث يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بينه وبين أكثر من حارس أخر في الدوري الممتاز 

 

إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز، فيتو
إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بدية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومي 20 أو 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكر الفراعنة المقبل اثيوبيا سيراليون التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حسام حسن

مواد متعلقة

إبراهيم عادل أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري الممتاز

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

13 لاعبا على رادار حسام حسن في قمة الأهلي والزمالك الليلة

حسام حسن وشقيقه إبراهيم يقومان بجولة داخل مركز المنتخبات الوطنية| صور
ads

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية