في الثلث الأخير من الليل، دعاء التهجد في شهر رمضان 2025

أدعية التهجد في رمضان 2025، الدعاء من العبادات التي تقرب العبد من ربه، وقد كتب الله إجابة الدعاء للداعي، فقد قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر:60).

ومع حلول شهر رمضان المعظم، يبحث المسلمون عن أدعية التهجد، التي نقدمها لكم في السطور التالية.

أدعية التهجد في رمضان 2025



- «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا».

- «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا، وأصلح أهلنا وأولادنا، واهدنا واهدي بنا».

أدعية التهجد في رمضان 2025

- «ربي تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا».

- «اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا».

- «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به علينا مصائبَ الدنيا».

أدعية التهجد في رمضان 2025

“اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنّا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنّا شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يُذل من واليت.. ولا يُعز من عاديت، لا منجى منك إلا إليك، تباركت ربنا وتعاليت.. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغرك اللهم ونتوب إليك”.

"اللهم أقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتن، واجعله الوارث منّ، واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمنا".

أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للأموات

من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت ما رواه واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء لميت: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. رواه أحمد وأبو داود.

أدعية التهجد في رمضان 2025

وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.

وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

أدعية التهجد

وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

ولأبي هريرة دعاء يقول فيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الإمام مالك.

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