الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

صلاة التهجد في رمضان،
صلاة التهجد في رمضان، فيتو

أوضحت  وزارة الأوقاف أنه على الأئمة والقراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن، الراغبين في صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في العشر الأواخر من رمضان المبارك 1446هـ، التسجيل على هذا الرابط، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

مسابقة تلاوات لشهر رمضان 1446هـ

ومن المقرر أن تطلق  وزارة الأوقاف العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المبارك، ومنها برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين في المشاركة في قراءة السورة في رمضان المبارك 1446هـ  (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة )، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التي سيتم اعتمادها لكل مديرية، فعلى الراغبين التقدم خلال أسبوع من تاريخه عبر هذا الرابط 

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