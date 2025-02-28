الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

دعاء خاص لأهالي غزة في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، فيتو

حرص الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد عمرو بن العاص، على تخصيص جزء من دعاء القنوت في صلاة التراويح للدعاء لأهل غزة وسط تجاوب كبير من المصلين.
 

أدى المئات من المصلين شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وسط أجواء إيمانية خاصة فرحا باستقبال شهر رمضان المبارك.


وزير الأوقاف يتفقد مسجد عمرو بن العاص استعدادًا لشهر رمضان

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تفقد اليوم، مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال المصلين في خلال شهر رمضان المبارك، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة لضمان الاستعداد الأمثل للمساجد الكبرى في الشهر الفضيل.


وأكد وزير الأوقاف خلال جولته ضرورة الاهتمام بجميع التفاصيل داخل المسجد، بما يشمل أعمال الصيانة والإنارة والنظافة، لضمان توفير أجواء روحانية تساعد المصلين على أداء العبادات في خشوع وطمأنينة. 

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات لرواد المسجد، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين خلال صلاة التراويح والقيام.

مسجد عمرو بن العاص 

وأشار الوزير إلى أن مسجد عمرو بن العاص، بصفته أقدم المساجد في مصر وإفريقيا، له مكانة خاصة؛ ما يستدعي عناية فائقة في تهيئته لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم. 

كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتقديم برامج دعوية وتوعوية متميزة، تعزز الوعي الديني الوسطي، وتحث الناس على استثمار رمضان في الطاعة والعمل الصالح.

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