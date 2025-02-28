دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان من الأدعية المهمة التي يتم ترديدها علي ألسنة الكثيرين،فمن المعروف أن دعاء الجمعة مستجاب لما في يوم الجمعة من ساعة الإجابة فما بالنا ونحن ندعو في الجمعة الأخيرة من شعبان وهي جمعة مباركة ففي الجمعة الأخيرة من شعبان يستعد الكثيرون لاستقبال شهر رمضان راغبين في نيل ثواب هذا الشهر الكريم كما أن الجمعة الأخيرة من شعبان هي نهاية لشهر شعبان وبهذه المناسبة نستعرض معكم دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان فإلى التفاصيل.

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان ردده

الصلاة علي النبي يوم الجمعة

اللهم صلِّ على سيدنا محمد عدد من صلِ عليه، وصلِّ على سيدنا محمد عدد من لم يصلِ عليه، وصلِّ على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصلِّ على سيدنا محمد كما تحب أن يصلِ عليه، وصلِّ على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلِ عليه، وصلِّ على سيدنا محمد بقدر حبات الرمال، وأوراق الأشجار، وقطرات المطر، وأنفاس البشر، من أول الدهر، إلى أخر الدهر، عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد ما هو كائن في علمك، وعلى آله وسلم تسليما.

أدعية جامعة أرشد إليها النبي

كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره هذا من دعاء النبي ﷺ، يدعو به الإنسان، كذلك من دعاء النبي ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا من دعاء النبي.

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة من دعاء النبي.

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال كل هذه دعوات عظيمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

ومن دعاء النبي: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان ردده

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر , لا يعزب عنك شيء , نسألك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الأخيرة من شعبان وفي الليلة المباركة فيضة من فيضان فضلك , وقبضة من نور سلطانك , وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك , أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك , فإنك واسع الكرم , كثير الجود, فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين.

اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب،ويا مفرج الكروب،يا كاشف الغمة،ويا رافع الظلمة اجعل لنا من ضيق مخرجا ومن هم فرجا، أنت اللطيف يا الله سبحانك تبنا إليك فقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار.

اللهم يا شارح الصدور وميسر الأمور اجعل حياتي وحياة من أحب نُورًا على نُور، وأعطنا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، وارزقنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء وارزقنا قلوبًا خاشعة لذكرك.

ربي نسألك في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك راحة البال وصحة الحال وحلو الحياة وسعة الرزق ولباس العافية وحسن الخاتمة واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل أهلنا وأحبائنا.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهٰم يا صاحب الفرج، يا من إلى سمائك ﷺ عرج، يا من شُق البحر لموسىٰ حتى خرج، أخرجنا يا الله من الضيق إلى الفرج. ربي ارفع مقام أحبتى في الدنيا والآخرة وأثلج صدورهم بدخول جنتك وأصلح ذريتهم ونور بصيرتهم ولا تمكن عليهم ظالمًا ولآ حاسدًا، واجعل حياتهم في راحة وسعادة ومغفرة يا سميع الدعاء

اللهم في يوم الجمعة الأخيرة من شعبان إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ومالم نعلم، واحفظنا اللهم من ضيق الصدر. اللَّهُمَّ اكشف عنا من البلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم.

اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة في الجمعة الأخيرة من شعبان ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحُ إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم.في الجمعة الأخيرة من شعبان نسألك باسمك العظيم الأعظم , الذي إذا دعيت به أجبت , وإذا سئلت به أعطيت , وبأسمائك الحسني كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ,، أن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا , وتفرج كروبنا , وتغفر ذنوبنا , وتستر عيوبنا , وتتوب علينا , وتعافينا وتعفو عنا , وتصلح أهلينا وذرياتنا , وتحفظنا بعين رعايتك , وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وترحمنا برحمتك الواسعة , رحمة تغنينا بها عمن سواك.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

دعاء رؤية هلال رمضان: «اللهم أهلّه علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله».

أدعية استقبال شهر رمضان

- «اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا فيه، واجعلنا من صوامه وقوامه، واجعلنا من عتقائك من النار».

- «اللهم اغفر لنا ولأهلينا ولمن نحب، وارزقنا صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النار».

اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانًا واحتسابًا، واجعلنا من الذين يقومون رمضان إيمانًا واحتسابًا، واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر».

- «اللهم أهلّ علينا رمضان باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان اجعلنا من عتقائك من النار» يسر لنا الصيام، القيام اللهم في شهر رمضان تقبل منا عبادتنا، وتقربنا إليك.

- «اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانًا واحتسابًا، واجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم».

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