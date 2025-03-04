الدعاء للأموات في رمضان، الدعاء للأموات مستحب في كل وقت وعلي كل حال، فما بالنا ونحن في موسم رمضان، حيث يقبل الدعاء للأموات من الصائمين بسبب ارتباطه بهذا الشهر الكريم المبارك، كما أن من شأن الدعاء للأموات أن يغير مصير ذلك المتوفي ويبدل قبره إلى روضة من رياض الجنة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025 فإلى التفاصيل

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للأموات

من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت ما رواه واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء لميت: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. رواه أحمد وأبو داود.

وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.

وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

ولأبي هريرة دعاء يقول فيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الإمام مالك

الدعاء للأب المتوفي

اللهمّ ارحم أبي تحت التّراب، وأسعده في جنة الفردوس كما أسعدني، وأعوذ بالله من دُنيا خالية من أحبتي.

_ اللهم اغفر لأبي المتوفي، وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخله في عبادك الصالحين.

- اللهمّ ارحم من عز على فراقه، يارب إنّ أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.

- اللهم إنه كان يشهد أنه لا إله أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، فتقبله واغفر له ذنوبه.

- اللهم اغفر لأبي، وارحمه فكان بي رحيمًا، واعف عنه يا كريم، وأكرم نزله.

الدعاء للأم المتوفاة

• اللهم اغفر لها وارحمه، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

• يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمته

• « اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّتها على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنةً مطمئنّةً، ولقّنها حجّتها.

• اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنًّة، وعند قيام الأشهاد آمنًة، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا»

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

أدعية للأموات في رمضان

• اللهم في أول رمضان ارحم أرواحا طاهرة كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به، واليوم هي في قبورها.

• اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.



• اللهم في أول جمعة في رمضان اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء.

• اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.



• اللهم ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء.

• اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.



• اللھم ارحمه واغفر له اللهم اكرم نزله ووسع مدخله.

• اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.



• اللهم أنر قبره واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.



• اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.



• اللهم أسألك أن ترحمه يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.



• اللهم ارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم بلغنا أيام رمضان ولياليه وأنت راض عنا وأهلنا وكل من نحب الأحياء منهم والأموات.

• ربي لا تجعل رمضان يمر إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة،وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.



• اللهم ارحمهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.



• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم.



• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.



• اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.



• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة وطاب بكم المقام.



• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

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