سورة «غافر» هي السورة الأربعون في ترتيب المصحف أما ترتيبها في النزول فهي السورة 59 من السور المكية، وكان نزولها بعد سورة «الزمر» وقبل سورة فصلت، وسورة «غافر» من السور المكية الخالصة النزول، وهي أول سور (آل حم) نزولًا. وهي سورة مكية إجماعًا، وآياتها خمس وثمانون (85) آية، وترتيبها الأربعون في المصحف العثمانيّ أما من حيث النزول فترتيبها الستون، وتقع في الأرباع الثالث والرابع والخامس والسادس من الحزبيْن السابع والأربعين والثامن والأربعين من الجزء الرابع والعشرين، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة غافر وسبب التسمية وما ورد بشأنها.

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

سبب نزول سورة غافر

ولم يرد في كتب التفسير أي سبب نزولٍ لسورة غافر أو لأيٍّ من آياتها، لكن ذكر في كتاب لباب النقول في أسباب النزول في سبب نزول الآية الرابعة من السورة وهي قوله تعالى "ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا" أنها نزلت في الحارث بن قيس السهمي، وهو المسمى "ابن الغيطلة" وكان أحد المستهزئين المؤذين للنبي عليه الصلاة والسلام.

أسماء سورة غافر

سُمّيت سورة غافر بهذا الاسم بسبب افتتاح آيات السورة بالإشارة إلى تنزيل القرآن الكريم من لدن الله -سبحانه وتعالى- الذي هو غافر الذنب؛ فالغافر من صفات الله -عز وجل- وهو الاسم الذي اشتُهرت فيه في مصاحف المغرب قال تعالى: "غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ"

كما عُرفت في مصاحف المشرق وفي كتب التفسير وصحيح البخاري وغيره باسم سورة المؤمن أو سورة حم المؤمن؛ بسبب ورود قصة مؤمن آل فرعون فيها وحم المؤمن تمييزًا لها عن غيرها من السُّور التي تفتتح آياتها بالحروف المقطعة حم، كما تُسمى سورة ذي الطول لورود هذا اللفظ الآية الثالثة من السورة.





فضائل سورة غافر



1- سورةُ غافِرٍ هي أوَّلُ السُّوَرِ السَّبْعِ الَّتي تَبدَأُ بقَولِه تعالى: حم، ويُطلَقُ على هذه السُّورِ (الحواميم)

2- أنها من المئين التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين... "

3- وسورة «غافر» هي أول السور السبعة التي تبدأ بقوله -تبارك وتعالى- حم والتي يطلق عليها لفظ «الحواميم».

4- وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في فضل هذه السور، منها: ما روى عن ابن مسعود أنه قال: «آل حم» ديباج القرآن.. ومنها ما روى عن ابن عباس أنه قال: «إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حم» أو قال «الحواميم».





أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها





موضوعات سورة غافر



1- افتِتاحُ السُّورةِ بالثَّناءِ على اللهِ تعالى.

2- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا لَقِيَه مِن المُشرِكينَ.

3- بيانُ وظيفةِ الملائِكةِ الَّذين يَحمِلونَ العَرشَ، وأنَّ منها الاستِغفارَ للمُؤمِنينَ، والدُّعاءَ لهم.

4- دَعوةُ العِبادِ إلى إخلاصِ الطَّاعةِ له، وتَذكيرُهم بأهوالِ يومِ القيامةِ، وأنَّ المُلْكَ في هذا اليومِ لله وَحْدَه.

5- ذِكرُ جانبٍ مِن قِصَّةِ موسى عليه السَّلامُ مع فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ، وما وَعَظ به الرَّجُلُ المؤمِنُ مِن آلِ فِرعَونَ قَومَه.

6- حِكايةُ جانبٍ مِن المُحاوَراتِ الَّتي تَدورُ بيْنَ الضُّعَفاءِ والمتكَبِّرينَ في النَّارِ، وما يَقولونَه لِخَزَنةِ جَهنَّمَ.

7- التَّنبيهُ على دَلائلِ تفرُّدِ اللهِ تعالى بالإلهيَّةِ إجمالًا، وإبطالُ عبادةِ ما يَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ.

8- ذِكرُ ألوانٍ مِن نِعَمِ اللهِ على النَّاسِ؛ لكي يَشكُروه عليها.

9- الحَديثُ عن الَّذينَ يُجادِلونَ في آياتِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ، وتوبيخُهم وتهديدُهم بسُوءِ المصيرِ، وأمْرُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ على أذاهم، مع تذكيرِه بأحوالِ الرُّسُلِ السَّابِقينَ مع أقوامِهم.

10- إنذارُ مُشرِكي مكَّةَ بأنَّ مَصيرَهم سيَكونُ كمَصيرِ مَن قَبْلَهم مِمَّن أشرك، وذلك في حالِ بقائِهم على كُفرِهم، وأنَّهم إذا نزَل بهم عذابُ اللهِ فلن يَنفَعَهم الإيمانُ حينَئذٍ.

فضل قراءة سورة غافر وسُور من الحواميم في الصباح والمساء للحفظ من الشرّ والأذى

"أتى رجلٌ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقالَ: أقرئني يا رسولَ اللَّهِ فقالَ اقرأ ثلاثًا من ذواتِ "الر"، فقالَ: كبُرت سنِّي واشتدَّ قلبي وغلظَ لساني، قالَ: فاقرأ ثلاثًا من ذواتِ "حم" فقالَ: مثلَ مقالتِهِ،فقالَ: اقرأ ثلاثًا منَ المسبِّحات، فقالَ: مثلَ مقالتِهِ، فقالَ الرَّجلُ: يا رسولَ اللَّهِ أقرئني سورةً جامعةً؛ فأقرأهُ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إذا زلزلتِ الأرضُ حتَّى فرغَ منها؛ فقالَ الرَّجلُ: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ لا أزيدُ عليها أبدًا ثمَّ أدبرَ الرَّجلُ فقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أفلحَ الرُّويجل مرَّتين"، وضعف الإمام الألباني هذه الأحاديث وإن صحّحها غيره.

ومن الأحاديث الضعيفة أيضًا: "مَن قرأَ الدُّخَانَ كلَّها، وأوَّلَ حم غَافِرُ إلى وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وآيَةُ الكُرسيِّ حينُ يُمْسِي؛ حُفِظَ بِها حتَّى يُصْبِحَ، ومَن قرأَها حين يُصْبِحُ، حُفِظَ بِها حتَّى يُمْسِي".

كما جاء في فضل قراءة السُّور المبدوءة بالحروف المقطعة "حم" ومنها سورة غافر: "إن بيَّتَكُم العدوُّ فقولوا: حم لا يُنصَرونَ

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