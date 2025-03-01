دعاء اليوم الثاني من رمضان 2025، لسعة الرزق والبركة فيه

دعاء سعة الرزق والبركة فيه من الأدعية المهمة التي لا غني عنها ومع مجيء اليوم الثاني من رمضان 2025 يزداد المرء مناجاة لربه والدعاء له، لينال ما يتمنى وفي اليوم الثاني من رمضان يسعى الكثيرون إلي المزيد من طلب الرزق والبركة فيه فإن دعاء طلب الرزق والمباركة فيه من الأدعية الضرورية التي تهم كل مسلم،لأن بناء حياة الإنسان ومستقبله علي هذا الرزق ودعاء الرزق والبركة فيه مطلب أساسي للكثيرين وكما هو معروف فإن الرزق ظاهر وخفي نسأل الله جميعنا أن يرزقنا من نعمه وان يعيينا علي شكره وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الرزق والبركة فيه في اليوم الثاني من رمضان ٢٠٢٥

دعاء سعة الرزق والبركة فيه في اليوم الثاني من رمضان 2025

دعاء سعة الرزق

يا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.

اللهمّ إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذاب الجدّ بالكفّار ملحق.

اللهمّ لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصّة أو عامّة، أو سرٍّ أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على ما يسّرت لنا من إتمام القرآن، والتّوفيق للصّيام والقيام،

اللهم لك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا، ولك الشّكر كثيرًا كما تجزل كثيرًا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكلّ نعمك علينا يا ربّ العالمين، لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا، وعلى ما يسّرت لنا من إتمام قرآننا يا ربّ العالمين، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة

لا إله إلا الله، المتوحّد في الجلال، في كمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا، المُتفرّد بتصريف الأمور على التّفصيل والإجمال تقديرًا وتدبيرًا، لك الحمد كالذي نقول وخيرًا ممّا نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرّضا.

يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدّعوات، اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل، ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطرّ إذا دعاه، ويكشف السّوء عمّن ناداه

اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمّن سواك.

اللهم وفّق جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات،

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرّسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم، أكرم نزلهم، وسّع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبَرَد، نقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، يا عزيز ويا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاب آمنين.

اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنّا، ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا، لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا، اختم بالباقيات الصّالحات أعمالنا، برحمتك الواسعة اكشف شرّ ما أغمَّنَا وأهمَّنَا، على الإيمان الكامل، والكتاب، والسّنة جمعًا توفنا، وأنت راض عنا، اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، وعلى الصراط نورًا، وفي القيامة شفيعًا، وإلى الجنة رفيقًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، وإلى الخيرات دليلًا وإمامًا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك).[رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:2863، صحيح.]

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(اللهم لا مانعَ لما أَعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ).[رواه الألباني، في تخريج كتاب السنة، عن عاوية بن أبي سفيان، الصفحة أو الرقم:385، حديث إسناده صحيح على شرط مسلم.]

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"اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيّبًا مباركًا فيه، كما تُحب وترضى يا رب العالمين".

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"يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي، وفرّج كُربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، وبارك لي فيه".

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"اللهم ارزقني رزقًا واسعًا، حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، وبارك لي فيه، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بك من الفقر والدَّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين".

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"اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه".

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"يا رحمن، يا مُطَّلِعًَا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضةً من فيضان فضلك، وأُنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وبارك لنا فيه، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم".

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دعاء اليوم الثاني من رمضان 2025 لسعة الرزق والبركة فيه





﻿دعاء البركة في الرزق

"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا أنت الملك الحقّ المبين".

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"اللهم أيقظني على رزق لم أتوقعه وعلى خير لم أفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة".

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"اللهم ارزقني برزقٍ من عندك لا حدَّ له، وفرجٍ من عندك لا مدَّ له وخير من عندك لا عدد له".

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"اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".

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"إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلَّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر إنّك أرحم الراحمين لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".



اللهم سخر لي الأرض وما عليها، وافتح لي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقي، وأبعد عني كل شرّ، اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهُمَّ اصرف عني كل ما يكدّر صفوية، وأبعد عني كل سوء يا أرحم الراحمين.

دعاء اللهم قنعني بما رزقتني

(اللَّهمَّ قَنِّعْني بما رَزَقتَني).[رواه ابن حجر العسقلاني، في الفتوحات الربانية، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:383، حديث حسن.]

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