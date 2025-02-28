السبت 01 مارس 2025
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دين ودنيا

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

هلال شهر رمضان، فيتو
هلال شهر رمضان، فيتو

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان هو شهر الخير والرحمة والمغفرة، وهو فرصة عظيمة يجب على كل مسلم أن يستعد لها بإخلاص النية لله عز وجل، موضحًا أن استقبال رمضان لا يكون فقط بالفرحة بقدومه، بل بفهم قيمته وعظمته وفضل الأعمال الصالحة فيه.  

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 

وأشار خلال تغطية خاصة لقناة الناس بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الجمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر برؤية هلال رمضان، وكان يدعو قائلًا: "اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، هلال خير وبركة"، مؤكدًا أن هذا الشهر هو خير الأزمنة التي فضلها الله على سائر الشهور، حيث قال سبحانه وتعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان".  

كيفية استقبال شهر رمضان 

وأضاف أن على المسلم أن يتهيأ لهذا الشهر بالتوبة الصادقة، والإكثار من الدعاء، واستغلال كل لحظة فيه، مشيرًا إلى أن ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، قد تكون في أي ليلة من ليالي الشهر، لذلك يجب الاجتهاد في العبادة منذ البداية.  

وختم حديثه قائلًا: "رمضان فرصة لا تتكرر، ومن الضروري أن ندخله بقلوب صافية ونية خالصة، حتى نكون من الفائزين بمغفرة الله ورحمته".
 

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